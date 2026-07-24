Reuters: Иран отправил военных и оборудование для укрепления йеменских хуситов

В понедельник хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, а в четверг они заявили, что атаковали два саудовских нефтяных танкера. Эти действия, согласно Reuters, ознаменовали окончание четырехлетнего перемирия между Эр-Риядом и хуситами и стали угрозой для одного из важнейших морских торговых путей в мире.