Reuters: Иран отправил военных и оборудование для укрепления йеменских хуситов

Агентство узнало, что военный персонал и оборудование прибыли в Иран рейсом авиакомпании Mahan Air 13 июля для усиления возможностей союзников-хуситов. На борту якобы находилось от 10 до 21 сотрудника КСИР, включая старших командиров.
Первоначально самолет направлялся в столицу Йемена Сану, контролируемую хуситами, но изменил курс на портовый город Ходейда после того, как аэропорт Саны атаковали официальные власти Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией. Хуситы заявили, что удары наносили вооруженные силы Саудовской Аравии.
Командиры КСИР отправились туда, чтобы поддержать операции хуситов и провести обучение новым ракетным системам.
Он также утверждает, что Тегеран отправил этим бортом золото для финансирования деятельности хуситов.
Муаммар аль-Ирьяни, министр информации в официальном правительстве Йемена, подтвердил переброску личного состава и оборудования: «Их миссия заключается в укреплении военного потенциала ополченцев и подготовке их к угрозе международной безопасности в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе».
Тегеран неоднократно отрицал предоставление ракет йеменским хуситам. На пресс-конференции 20 июля представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что рейс в Сану 13 июля должен был доставить домой делегацию хуситов, возвращавшуюся с похорон верховного лидера Али Хаменеи, а также граждан Йемена, проходивших лечение в Иране.
По его словам, все пассажиры того рейса были гражданскими лицами. Хуситы также подчеркнули, что разрабатывают собственное оружие, а не рассчитывают на Иран.
Согласно Reuters, через три дня после прибытия самолета в Йемен Тегеран попросил движение хуситов быть готовым перекрыть проход по Красному морю, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.
В понедельник хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, а в четверг они заявили, что атаковали два саудовских нефтяных танкера. Эти действия, согласно Reuters, ознаменовали окончание четырехлетнего перемирия между Эр-Риядом и хуситами и стали угрозой для одного из важнейших морских торговых путей в мире.