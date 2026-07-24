Лукашенко увидел с воздуха, что не успевают делать в Беларуси

— Это нам крайне необходимо. Мы не успеваем, как это я вижу с воздуха (имеется ввиду с вертолета. — Ред.), перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Поэтому нам надо разумно и без излишеств перерабатывать это сырье, — подчеркнул Александр Лукашенко.