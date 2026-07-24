Лукашенко увидел с воздуха, что не успевают делать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко увидел с воздуха, что не успевают делать в стране. Об этом сообщает БелТА.
Глава страны обратил внимание на визиты в другие страны, подчеркнув, что эффект от такого рода командировок приличный.
— Но я боюсь волокиты, чтобы это все не утонуло.
Президент Беларуси в качестве примера привел договоренность с Оманом о строительстве в республике целлюлозно-картонного комбината. Реализация данного проекта идет недостаточно активно, несмотря на его важность.
— Это нам крайне необходимо. Мы не успеваем, как это я вижу с воздуха (имеется ввиду с вертолета. — Ред.), перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Поэтому нам надо разумно и без излишеств перерабатывать это сырье, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, лес является достоянием республики. Глава государства, говоря про договоренности, уточнил:
— Договорились: будем делать это и это. Прошло уже немало времени. Докладывает правительство: меморандум подписали, думаем, планируем… Сколько мы будем планировать?
Ранее Александр Лукашенко возмутился, что для строительства нового завода в Беларуси нужно аж два указа президента.
Тем временем Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси.
Также глава государства предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».