Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко увидел с воздуха, что не успевают делать в Беларуси

Лукашенко сказал, что не успевают делать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко увидел с воздуха, что не успевают делать в стране. Об этом сообщает БелТА.

Глава страны обратил внимание на визиты в другие страны, подчеркнув, что эффект от такого рода командировок приличный.

— Но я боюсь волокиты, чтобы это все не утонуло.

Президент Беларуси в качестве примера привел договоренность с Оманом о строительстве в республике целлюлозно-картонного комбината. Реализация данного проекта идет недостаточно активно, несмотря на его важность.

— Это нам крайне необходимо. Мы не успеваем, как это я вижу с воздуха (имеется ввиду с вертолета. — Ред.), перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Поэтому нам надо разумно и без излишеств перерабатывать это сырье, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, лес является достоянием республики. Глава государства, говоря про договоренности, уточнил:

— Договорились: будем делать это и это. Прошло уже немало времени. Докладывает правительство: меморандум подписали, думаем, планируем… Сколько мы будем планировать?

Ранее Александр Лукашенко возмутился, что для строительства нового завода в Беларуси нужно аж два указа президента.

Тем временем Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси.

Также глава государства предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше