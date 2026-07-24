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Новый завод в Красноярском крае начал выпуск импортозамещающей трубопроводной арматуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае запустили новое производство трубопроводной арматуры. Предприятие начало выпуск стальных клиновых задвижек, которые используются в нефтегазовой, энергетической, химической, горнодобывающей и строительной отраслях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае запустили новое производство трубопроводной арматуры. Предприятие начало выпуск стальных клиновых задвижек, которые используются в нефтегазовой, энергетической, химической, горнодобывающей и строительной отраслях.

Производство организовано по полному циклу — от проектирования и изготовления литейных форм до сборки, гидравлических испытаний и окраски готовой продукции. Плавильно-литейный участок расположен в Железногорске, а механическая обработка, сборка и испытания проходят на площадке в Красноярске.

Как отметили в министерстве промышленности и торговли края, предприятие ориентировано на импортозамещение. Ранее подобную продукцию в основном закупали за рубежом, теперь ее будут производить в регионе с использованием российских материалов и комплектующих.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест.

В структуре завода работает собственный инжиниринговый центр, где занимаются 3D-моделированием, разработкой конструкторской документации, математическим моделированием литейных процессов и проверкой прочности изделий. Это позволяет выявлять возможные дефекты еще до запуска продукции в серийное производство.

В 2026 году предприятие планирует выпустить около 500 единиц трубопроводной арматуры на сумму 50 млн рублей. В следующем году объем производства намерены увеличить до 1,5 тысячи изделий, а выручку — до 150−200 млн рублей.

«Мы выпускаем продукцию под задачи заказчика, используем только отечественные материалы и комплектующие. Это позволяет потребителям отказаться от импортных аналогов. Мы закроем потребности рынка в надёжной запорной арматуре», — отметил генеральный директор «КЗТА» Леонид Афоничев.

Первые контракты уже заключены с предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности. В дальнейшем завод планирует расширять линейку продукции и выходить на новые рынки.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что запуск нового производства станет еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета страны.