Новый завод в Красноярском крае начал выпуск импортозамещающей трубопроводной арматуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае запустили новое производство трубопроводной арматуры. Предприятие начало выпуск стальных клиновых задвижек, которые используются в нефтегазовой, энергетической, химической, горнодобывающей и строительной отраслях.
Производство организовано по полному циклу — от проектирования и изготовления литейных форм до сборки, гидравлических испытаний и окраски готовой продукции. Плавильно-литейный участок расположен в Железногорске, а механическая обработка, сборка и испытания проходят на площадке в Красноярске.
Как отметили в министерстве промышленности и торговли края, предприятие ориентировано на импортозамещение. Ранее подобную продукцию в основном закупали за рубежом, теперь ее будут производить в регионе с использованием российских материалов и комплектующих.
Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест.
В структуре завода работает собственный инжиниринговый центр, где занимаются 3D-моделированием, разработкой конструкторской документации, математическим моделированием литейных процессов и проверкой прочности изделий. Это позволяет выявлять возможные дефекты еще до запуска продукции в серийное производство.
В 2026 году предприятие планирует выпустить около 500 единиц трубопроводной арматуры на сумму 50 млн рублей. В следующем году объем производства намерены увеличить до 1,5 тысячи изделий, а выручку — до 150−200 млн рублей.
«Мы выпускаем продукцию под задачи заказчика, используем только отечественные материалы и комплектующие. Это позволяет потребителям отказаться от импортных аналогов. Мы закроем потребности рынка в надёжной запорной арматуре», — отметил генеральный директор «КЗТА» Леонид Афоничев.
Первые контракты уже заключены с предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности. В дальнейшем завод планирует расширять линейку продукции и выходить на новые рынки.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что запуск нового производства станет еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета страны.