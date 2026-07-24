Польша выступила с инициативой по выпуску ракет для Patriot

24 июля польский чиновник провела переговоры в Пентагоне и Госдепартаменте США. Как сообщает издание Onet, на брифинге для прессы Собковяк-Чарнецкая рассказала, что одной из ключевых тем обсуждения стало производство боеприпасов для систем ПВО Patriot. В частности, речь шла о концепции строительства завода по выпуску таких боеприпасов прямо на Украине.