24 июля польский чиновник провела переговоры в Пентагоне и Госдепартаменте США. Как сообщает издание Onet, на брифинге для прессы Собковяк-Чарнецкая рассказала, что одной из ключевых тем обсуждения стало производство боеприпасов для систем ПВО Patriot. В частности, речь шла о концепции строительства завода по выпуску таких боеприпасов прямо на Украине.
Замминистра сослалась на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное во время саммита НАТО в Анкаре. Тогда американский лидер допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность размещения завода по выпуску Patriot на украинской территории.
«Мы предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть США, Украина, но и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство велось в безопасном месте», — пояснила Собковяк-Чарнецкая.
Ранее, 8 июля, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на выпуск ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, после получения необходимых технологий Украина сможет оперативно запустить их производство.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и втягивают страны НАТО в прямое противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских военных. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и несет негативные последствия.