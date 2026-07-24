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Компенсация жителям Константиновки в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования после включения города в соответствующий перечень.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования после включения города в соответствующий перечень.

Информировал зампред правительства ДНР Илья Емельянов.

Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло весной после изменений в постановление правительства ДНР. Внесение поправок позволило назначать социальную поддержку за утраченное жилье без выезда специалистов на место.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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