Компенсация жителям Константиновки в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования после включения города в соответствующий перечень.
Информировал зампред правительства ДНР Илья Емельянов.
Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло весной после изменений в постановление правительства ДНР. Внесение поправок позволило назначать социальную поддержку за утраченное жилье без выезда специалистов на место.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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