Иркутский авиазавод — одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Основан в 1932 году, в настоящее время выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Расположен в Ленинском округе Иркутска.
Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой
ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации (ОАК) «Ростеха», передает корреспондент РИА Новости.