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Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой

ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации (ОАК) «Ростеха», передает корреспондент РИА Новости.

Планируется, что президент в сопровождении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Иркутский авиазавод — одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Основан в 1932 году, в настоящее время выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Расположен в Ленинском округе Иркутска.