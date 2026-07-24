КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила все договорённости, достигнутые в Анкоридже по Украине, но США дали заднюю.
При этом министр иностранных дел подчеркнул, что Россия продолжит действовать в соответствии с поставленными задачами и намерена их выполнить.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше