На Донбассе в Краснолиманском направлении российские подразделения укрепляют позиции в южной части города и продолжают наносить удары по логистике ВСУ. Все попытки противника восстановить переправы у Щурово оперативно пресекаются. На Славянском направлении идут бои в районах Васютинского, Николаевки и Стародубовки. Константиновское направление: не прекращаются тяжёлые бои в районе Николайполья, на подступах к Алексеево-Дружковке и на линии Часов Яр — Николаевка. На Добропольском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Белицкого. Российские войска продолжают бои за Шевченко и продвигаются к Доброполью с южного направления. Есть продвижение в сторону населённого пункта Золотой Колодезь.