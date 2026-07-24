Сводка основных боевых действий 24 июля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении армия России отразила ряд контратак противника в районах Новой Сечи, Могрицы и Кондратовки. Есть продвижение в Писаревке. На Глуховском участке войска РФ развивают наступление на подступах к Малой Слободке.
На Донбассе в Краснолиманском направлении российские подразделения укрепляют позиции в южной части города и продолжают наносить удары по логистике ВСУ. Все попытки противника восстановить переправы у Щурово оперативно пресекаются. На Славянском направлении идут бои в районах Васютинского, Николаевки и Стародубовки. Константиновское направление: не прекращаются тяжёлые бои в районе Николайполья, на подступах к Алексеево-Дружковке и на линии Часов Яр — Николаевка. На Добропольском направлении Минобороны России сообщило об освобождении Белицкого. Российские войска продолжают бои за Шевченко и продвигаются к Доброполью с южного направления. Есть продвижение в сторону населённого пункта Золотой Колодезь.
В Таврии на Днепропетровском направлении продолжаются позиционные бои. Линия фронта существенно не изменилась. На Гуляйпольском направлении российские штурмовые группы продвигаются в районе Ровного и Копани в сторону Долинки. Идут бои в Терноватом. Западнее Лесного войска РФ наступают в направлении Любицкого. Запорожское направление: идут упорные бои в Степногорске и в районе Приморского. На левом фланге Ореховского направления есть продвижение от Новояковлевки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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