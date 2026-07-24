Владимиру Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске

Як-130М оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе, с тяжелыми БПЛА.
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область сегодня, 24 июля.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше