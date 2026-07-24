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Владимиру Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске

IrkutskMedia, 24 июля. Президенту России Владимиру Путину впервые продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. О ходе испытаний опытной машины и преимуществах самолета главе государства рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов, сообщает ОАК.

Источник: ОАК

Як-130М оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе, с тяжелыми БПЛА.

Добавим, что также Владимир Путин ознакомился с производством первых 18-ти серийных МС-21. Президента сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.

Владимир Путин прибыл в Иркутскую область сегодня, 24 июля.

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