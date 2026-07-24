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Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21−310

ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» поднялся в кабину нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21−310 с комплектующими и системами только российского производства и осмотрел его.

Источник: РИА "Новости"

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту, что первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21−310 в настоящее время готовится к первому полету. Всего на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21−310, предназначенных для поставки авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта. Ведется изготовление деталей для последующих партий серийных самолетов.

Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов добавил, что планируется последовательное наращивание темпов серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год.

По словам Чемезова, передача серийных самолетов заказчику начнется после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации в 2027 году.

В рамках контракта, заключенного между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом России в мае 2026 года, начата разработка самолета укороченной версии самолета — МС-21−210, отличающегося увеличенной дальностью полета.

Как сообщалось, в апреле 2025 года первый полет совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный как российскими, так и иностранными системами и агрегатами. Тот борт, как уточняли в «Ростехе», получил отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем.

Второй опытный образец МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо в октябре 2025 года. На его борту тестировалась работа новых отечественных двигателей ПД-14.

Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3,5 тысячи метров. Все системы работали штатно. Сертификация МС-21−310 ожидается в июне 2027 года.

Ранее сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносились: изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.