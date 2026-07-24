Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21−310

Как сообщалось, в апреле 2025 года первый полет совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный как российскими, так и иностранными системами и агрегатами. Тот борт, как уточняли в «Ростехе», получил отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем.