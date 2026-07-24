Мавлиев подал жалобу в суд: экс-мэр Уфы требует признать свое увольнение незаконным

По его словам, при расторжении контракта допустили сразу несколько нарушений. Мавлиева лишили допуска к государственной тайне без достаточных оснований, а решение ему так и не вручили. Кроме того, процедуру увольнения нарушили — уведомление оформили ненадлежащим образом.