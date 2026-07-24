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Мавлиев подал жалобу в суд: экс-мэр Уфы требует признать свое увольнение незаконным

Мавлиев требует признать свое увольнение с поста мэра Уфы незаконным.

Источник: Комсомольская правда

Экс-мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился в Октябрьский районный суд с жалобой на признание своего увольнения незаконным. Об этом «КП-Уфа» рассказал его адвокат Марат Самойлов.

По его словам, при расторжении контракта допустили сразу несколько нарушений. Мавлиева лишили допуска к государственной тайне без достаточных оснований, а решение ему так и не вручили. Кроме того, процедуру увольнения нарушили — уведомление оформили ненадлежащим образом.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июля, Горсовет Уфы единогласно расторг контракт с мэром. Депутаты назвали поведение сити-менеджера аморальным и заявили, что пришло время завершить коррупционный скандал.

Мавлиеву предъявили обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере». Незадолго до увольнения Верховный суд Башкирии изменил ему меру пресечения: вместо домашнего ареста — запрет определенных действий.