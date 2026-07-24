Уральские банки попали под санкции Евросоюза

Так, в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также ПАО «Меткомбанк» с регистрацией в Каменске-Уральском. В европейский санкционный список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка» — в 2024 году он попал под санкции США.