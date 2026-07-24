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Уральские банки попали под санкции Евросоюза

В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области, следует из данных в документе. Всего в новый пакет попали более 80 российских банков.

Источник: Коммерсантъ

Так, в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также ПАО «Меткомбанк» с регистрацией в Каменске-Уральском. В европейский санкционный список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка» — в 2024 году он попал под санкции США.

Кроме того, в пакет санкций попало АО «Техносвязь» из Екатеринбурга, которое специализируется на производстве электротехнического и оптического оборудования. Оно поставляет электронику ижевскому электромеханическому заводу «Купол», в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА «Гарпия-А1». Эти беспилотники используются российскими военнослужащими на территории Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

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