Атаки на КТК прокомментировал глава МИД Казахстана на заседании СМИД ШОС

Ермек Кошербаев подчеркнул важность обеспечения устойчивости мировой экономики и безопасности международной торговли.
«Примером тому являются атаки неопознанных беспилотных систем на энергетическую инфраструктуру и зафрахтованные Казахстаном танкеры для транспортировки нефти», — заявил Кошербаев.
Казахстан считает абсолютно недопустимым действия, направленные на дестабилизацию законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, добавил он.
Погрузку на терминале КТК ранее приостановили после атак на танкеры, что повлекло временное снижение объемов добычи нефти.
Ранее МИД Казахстана призвал страны-партнеры осудить атаки на танкеры на морском терминале КТК.
*По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.