Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаки на КТК прокомментировал глава МИД Казахстана на заседании СМИД ШОС

АЛМАТЫ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прокомментировал на заседании СМИД ШОС атаки на Каспийский трубопроводный консорциум*.

Источник: Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Ермек Кошербаев подчеркнул важность обеспечения устойчивости мировой экономики и безопасности международной торговли.

«Примером тому являются атаки неопознанных беспилотных систем на энергетическую инфраструктуру и зафрахтованные Казахстаном танкеры для транспортировки нефти», — заявил Кошербаев.

Казахстан считает абсолютно недопустимым действия, направленные на дестабилизацию законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, добавил он.

Погрузку на терминале КТК ранее приостановили после атак на танкеры, что повлекло временное снижение объемов добычи нефти.

Ранее МИД Казахстана призвал страны-партнеры осудить атаки на танкеры на морском терминале КТК.

*По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше