BZ: запрещая диалог с Россией, Германия оказалась в ловушке собственной политики

В статье говорится, что переговоры проходили в рамках «Петербургского диалога» — двустороннего формата, созданного в 2001 году экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером и президентом России Владимиром Путиным. После начала конфликта на Украине Берлин отказался от этого формата. Но диалог продолжает существовать, хотя у участвующих в нем немецких политиков нет государственного мандата. И встречи не являются тайными, подчеркивает Фасбендер.
Фасбендер напоминает, что Россию пытаются изолировать уже больше четырех лет, хотя это невозможно. Автор подчеркивает, что в России по-прежнему работают более тысячи немецких компаний и постоянно живут тысячи граждан ФРГ. Значительная часть немецкого общества, на его взгляд, выступает за нормализацию отношений с Россией. И многие убеждены, что именно немцы обладают необходимым потенциалом для поиска дипломатического выхода из геополитического кризиса в Европе.
Но в частных беседах представители немецкого истеблишмента высказывают совсем иные мнения, пишет Фасбендер. В немецких аналитических центрах, СМИ и партиях в победу Украины на поле боя верят лишь несколько десятков человек. Тем не менее политики продолжают делать ставку на военное решение, чтобы сохранить лицо. Это делает дипломатическое урегулирование конфликта невозможным.
К тому же нынешние амбиции Берлина по усилению военного влияния в ЕС подрывают кредит доверия.
В итоге Германия, по мнению Фасбендера, оказалась в «двойной ловушке», напоминающей парадокс «Уловки-22». Берлин зажат между жесткой антироссийской позицией Великобритании и консолидированным давлением Польши и стран Балтии. В этих условиях Берлину только остается «держать фасон», приходит к выводу автор.