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BZ: запрещая диалог с Россией, Германия оказалась в ловушке собственной политики

На днях президент Азербайджана сообщил о встрече в Баку немецких политиков — члена ХДС Рональда Пофаллы и социал-демократа Маттиаса Платцека — с российской делегацией для переговоров и совместного ужина. Встреча вызвала переполох в Европейском союзе, пишет Томас Фасбендер в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что переговоры проходили в рамках «Петербургского диалога» — двустороннего формата, созданного в 2001 году экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером и президентом России Владимиром Путиным. После начала конфликта на Украине Берлин отказался от этого формата. Но диалог продолжает существовать, хотя у участвующих в нем немецких политиков нет государственного мандата. И встречи не являются тайными, подчеркивает Фасбендер.

Тем не менее ряд немецких СМИ преподносят эти встречи почти как акт национального предательства, чтобы окончательно дискредитировать и пресечь контакты между Берлином и Москвой.

Фасбендер напоминает, что Россию пытаются изолировать уже больше четырех лет, хотя это невозможно. Автор подчеркивает, что в России по-прежнему работают более тысячи немецких компаний и постоянно живут тысячи граждан ФРГ. Значительная часть немецкого общества, на его взгляд, выступает за нормализацию отношений с Россией. И многие убеждены, что именно немцы обладают необходимым потенциалом для поиска дипломатического выхода из геополитического кризиса в Европе.

Однако европейская внешняя политика оказалась в ловушке под названием «Уловка-22» по известному роману американского писателя Джозефа Хеллера: ЕС сделал ставку на военное решение — победу Украины — и фактически отказался от инструментов дипломатии.

Но в частных беседах представители немецкого истеблишмента высказывают совсем иные мнения, пишет Фасбендер. В немецких аналитических центрах, СМИ и партиях в победу Украины на поле боя верят лишь несколько десятков человек. Тем не менее политики продолжают делать ставку на военное решение, чтобы сохранить лицо. Это делает дипломатическое урегулирование конфликта невозможным.

К тому же нынешние амбиции Берлина по усилению военного влияния в ЕС подрывают кредит доверия.

Ситуация осложняется и внешним давлением: после встречи в Баку в Британии фактически потребовали, чтобы на контакты с Россией — даже неформальные — немцы получали предварительное одобрение как минимум от Киева, Лондона, Парижа и Брюсселя.

В итоге Германия, по мнению Фасбендера, оказалась в «двойной ловушке», напоминающей парадокс «Уловки-22». Берлин зажат между жесткой антироссийской позицией Великобритании и консолидированным давлением Польши и стран Балтии. В этих условиях Берлину только остается «держать фасон», приходит к выводу автор.

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