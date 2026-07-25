Грозно поражает тяжелые БПЛА — всё о самолете Як-130М, что показали Путину в Иркутске

IrkutskMedia, 24 июля. На сайте Кремля сообщается о посещении президентом Владимиров Путиным Иркутского авиазавода. В частности, глава государства осмотрел цеха отечественного самолета МС-21, где серийно собираются импортозамещенные лайнеры МС-21−310. Также Владимир Путин ознакомился с опытным образцом модернизированного самолёта Як-130М.
«Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжёлых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море», — сообщает пресс-служба Кремля.
Добавим, что Як-130М создан на базе серийного Як-130, однако получил значительно расширенные боевые возможности. Модернизация направлена прежде всего на повышение эффективности самолета в боевых условиях. Як-130М оснастили дополнительными контейнерами с оптико-лазерно-тепловизионной системой, бортовым комплексом обороны и современным комплексом связи, который позволяет обмениваться тактическими данными с другими воздушными судами и наземными пунктами управления.
Кроме того, самолет получил новые прицельные системы, благодаря которым повысилась точность применения как управляемого, так и неуправляемого вооружения. В частности, Як-130М сможет применять корректируемые авиационные бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Также предусмотрена возможность установки дополнительного пушечного вооружения, а многозамковые балочные держатели позволяют разместить до 16 авиабомб.
По словам заместителя главного конструктора программы Дмитрия Попова, модернизированный самолет разработан с учетом опыта современных локальных и региональных конфликтов. При этом, как отметил заслуженный летчик-испытатель России Андрей Воропаев, по сравнению с базовой версией оборудование Як-130М обновлено более чем на 50%, пишет ТАСС.