СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Ранее Европейская комиссия заявляла, что рассчитывает открыть оставшиеся переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдавии до конца лета.
До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в Европейский союз. Он также выступил за активное участие ЕС в переговорах о завершении конфликта.
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