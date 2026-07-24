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СМИ: Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Венгрия заблокировала дальнейшие процедурные шаги на переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Решение было принято на техническом совещании в среду. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Из-за вето обе страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября. Именно на эту дату назначено следующее техническое заседание, уточняет медиаплатформа.

Ранее Европейская комиссия заявляла, что рассчитывает открыть оставшиеся переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдавии до конца лета.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в Европейский союз. Он также выступил за активное участие ЕС в переговорах о завершении конфликта.

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