Лавров: надо понять, кто конкретно провалил анкориджские договоренности

Риторика самого Дональда Трампа начала меняться в июне 2026 года на саммите «Большой семерки» (G7) в Эвиане (Франция). Как сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран G7, после закрытых переговоров с европейскими лидерами и Зеленским Трамп допустил возможность ~отказа от анкориджских договоренностей~ по Донбассу. На саммите президент США впервые заговорил о необходимости усиления давления на Москву, фактически пойдя навстречу требованиям Киева и ЕС.