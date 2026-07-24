Прожорливый вредитель грозит убить урожай яблок на юге

Такого нашествия прыгучих, кусачих и летающих монстров как в этому году юг России не припомнит давно. То ядовитый жук-пришелец из Азии пробирается на поля и пляжи, то во дворах из тёмных углов выползают гигантские сколопендры, то чёрные тучи саранчи накрывают поля. В голову даже закрадываются невольные ассоциации с казнями египетскими.