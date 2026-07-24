Женщина впервые возглавила администрацию канцлера Германии

Как отмечает агентство, Варкен стала первой женщиной в истории Германии, занявшей этот пост. Перестановки происходят на фоне серьезного давления на Мерца. В сентябре в стране пройдут региональные выборы в землях Саксония-Анхальт, Мекленбург — Передняя Померания и в Берлине. Ожидается, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) значительно укрепит там свои позиции.