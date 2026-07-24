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Женщина впервые возглавила администрацию канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц назначил Нину Варкен руководителем своей администрации. Этот шаг стал частью более широких кадровых перестановок в правительстве, направленных на перезагрузку страны, пишет Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В рамках более масштабных правительственных перестановок канцлер Германии Фридрих Мерц назначил бывшего министра здравоохранения Нину Варкен главой своей администрации», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, Варкен стала первой женщиной в истории Германии, занявшей этот пост. Перестановки происходят на фоне серьезного давления на Мерца. В сентябре в стране пройдут региональные выборы в землях Саксония-Анхальт, Мекленбург — Передняя Померания и в Берлине. Ожидается, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) значительно укрепит там свои позиции.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что его тревожит слабая поддержка избирателей. Политик пытается разобраться, почему рейтинги идут вниз.

Мерц допустил: если бы голосование в бундестаг состоялось прямо сейчас, правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ) не набрала бы нужного большинства. По словам канцлера, такая перспектива его «тяготит».

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