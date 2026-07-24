В Литве возобновили дело по экс-кандидату в президенты из-за поездки в Минск

Ведомство заявило, что расследование возобновлено, чтобы «исключить все сомнения». Ранее этот процесс начали из-за подозрений, что Вайткус занимался «пособничеством другому государству в действиях против Литовской Республики».
«В настоящее время расследование продолжается, предпринимаются необходимые процессуальные действия. Обвинения никому не предъявлены», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Елена Мартинонене.
Вайткус приезжал в Минск в мае прошлого года. В частности, тогда он заявил, что отправил бы Светлану Тихановскую* из своей страны. Также политик негативно оценил тот факт, что официальный Вильнюс за счет налогоплательщиков поддерживает беглую белорусскую оппозицию. Также он встречался с Олегом Романовым, который на тот момент возглавлял партию «Белая Русь».
После этого на родине и было начато расследование в отношении литовца. Как отмечал тогда адвокат Вайткуса — Мажвидас Мисюнас — обвинения прокуратуры основаны на фантазиях.
*Светлана Тихановская включена в Беларуси в список причастных к террористической деятельности, а все близкие к ней структуры признаны экстремистскими формированиями.