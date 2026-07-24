В Литве возобновили дело по экс-кандидату в президенты из-за поездки в Минск

Вайткус приезжал в Минск в мае прошлого года. В частности, тогда он заявил, что отправил бы Светлану Тихановскую* из своей страны. Также политик негативно оценил тот факт, что официальный Вильнюс за счет налогоплательщиков поддерживает беглую белорусскую оппозицию. Также он встречался с Олегом Романовым, который на тот момент возглавлял партию «Белая Русь».