Лукашенко заявил, что читает критические замечания от белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 24 июля заявил, что читает критические замечания от белорусов. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей, — уточнил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, попадаются и критические замечания по поводу качества промышленной продукции, такие как царапина на холодильнике, которую белоруска заметила после двухлетней эксплуатации:
— Ну если ты на новом холодильнике видела царапину в магазине, не надо было покупать это. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает.
Глава страны предположил, что завод «Атлант» находится не в самом лучшем состоянии. Он также поинтересовался требованием по качеству.
Президент Беларуси озвучил лишь пример и касается это не только «Атланта». Также Лукашенко обратился к правительству и министру промышленности Андрею Кузнецову:
— Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей — у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы у меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».
Также Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».
Тем временем глава государства сказал о поднявшейся «буре» из-за темы трудовой миграции в Беларуси: «Ах, вот, узбеков берут!».