«Топтание на месте»: эксперт оценил 21-й пакет санкций ЕС против России

В 22-й пакет санкций могут включить ещё 50−100 физических лиц, а также 20−30 компаний. В России проживают более 146 млн человек и работают десятки тысяч крупных и средних компаний. Если нынешние темпы расширения санкционных списков сохранятся, этот процесс может продолжаться еще сотни тысяч лет.