«Топтание на месте»: эксперт оценил 21-й пакет санкций ЕС против России

Каждый новый пакет санкций, включая нынешний, заставлял российские банки и компании перестраивать производственные цепочки и логистические маршруты, менять каналы проведения платежей, отказываться от западных программных продуктов в пользу отечественных или произведенных в дружественных странах. В среднем российские компании адаптировались к новым условиям за три-шесть месяцев.
Поэтому эффект от очередного пакета санкций вполне можно характеризовать как «бумажная угроза».
Греческим судовладельцам принадлежит около 20% мирового торгового флота по грузоподъемности. Афины блокировали согласование 21-го пакета санкций и в итоге добились временного исключения из ограничений на перевозку российского СПГ в третьи страны. Германия и Португалия выступили против запрета на импорт российской рыбы. В окончательную версию документа эта мера не вошла.
По оценке Ткаченко, эффект от нового санкционного пакета для российских компаний будет негативным, но не критическим.
Он несколько замедлит темпы роста национальной экономики, но не способен решающим образом повлиять на ход специальной военной операции и на развитие страны в целом.
По мнению собеседника Новостей Mail, «потолок санкций» существует и уже во многом достигнут. Пользуясь терминологией фондового рынка, санкции ЕС сейчас находятся в «боковом тренде»: расширяясь количественно, они не несут в себе ничего принципиально нового, отмечает Ткаченко.
В 22-й пакет санкций могут включить ещё 50−100 физических лиц, а также 20−30 компаний. В России проживают более 146 млн человек и работают десятки тысяч крупных и средних компаний. Если нынешние темпы расширения санкционных списков сохранятся, этот процесс может продолжаться еще сотни тысяч лет.
Ранее ЕС обнародовал список 21-го санкционного пакета — под ограничения попали 218 физических и юридических лиц. Отмечается, что новый пакет стал рекордным по числу добавленных персон и компаний за последние четыре года.