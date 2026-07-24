Политолог оценил шансы на переговоры Путина и Трампа

По его словам, сейчас у лидеров двух стран просто нет фундамента для переговоров, им попросту не о чем говорить. Многое из того, что удалось наработать в прошлом году, сошло на нет. К тому же, учитывая, что диалог госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Маниле продлился всего 35 минут, можно предположить, что разговор глав государств окажется еще короче.
«Президенты встречаются уже тогда, когда что-то наработано их подчиненными, какие-то договоренности обозначены и их осталось только поставить на рельсы», — отметил собеседник NEWS.ru.
Впрочем, политолог не исключает другого сценария. Трамп может выйти на связь с Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов. По мнению эксперта, такой вариант вполне реален — американский лидер уже не раз действовал по этой схеме после переговоров с украинской стороной.
Ранее появилась информация, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Украинский президент готовится к визиту в США, который запланирован на 28 июля. Именно в рамках этой поездки и может пройти их личный разговор.