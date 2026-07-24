Политолог оценил шансы на переговоры Путина и Трампа

По его словам, сейчас у лидеров двух стран просто нет фундамента для переговоров, им попросту не о чем говорить. Многое из того, что удалось наработать в прошлом году, сошло на нет. К тому же, учитывая, что диалог госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Маниле продлился всего 35 минут, можно предположить, что разговор глав государств окажется еще короче.