Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил шансы на переговоры Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в обозримом будущем вряд ли состоится. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

По его словам, сейчас у лидеров двух стран просто нет фундамента для переговоров, им попросту не о чем говорить. Многое из того, что удалось наработать в прошлом году, сошло на нет. К тому же, учитывая, что диалог госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Маниле продлился всего 35 минут, можно предположить, что разговор глав государств окажется еще короче.

«Президенты встречаются уже тогда, когда что-то наработано их подчиненными, какие-то договоренности обозначены и их осталось только поставить на рельсы», — отметил собеседник NEWS.ru.

Впрочем, политолог не исключает другого сценария. Трамп может выйти на связь с Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов. По мнению эксперта, такой вариант вполне реален — американский лидер уже не раз действовал по этой схеме после переговоров с украинской стороной.

Ранее появилась информация, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Украинский президент готовится к визиту в США, который запланирован на 28 июля. Именно в рамках этой поездки и может пройти их личный разговор.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше