Чинцов: взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее и помогает в развитии наших городов

24 и 25 июля председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов находится с рабочим визитом в Тюмени, где проходит выездное заседание Ассоциации «Города Урала» на тему «Экономика притяжения городов Урала: задачи, действия, перспективы». Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
По прибытии в первый город Сибири, который в 2026 году отмечает 440-ю годовщину со дня основания, спикер Думы вместе с председателем Тюменской городской Думы Светланой Ивановой и коллегами — председателями представительных органов Кургана, Салехарда, Рязани, Ишима, Тобольска — ознакомились с экспозицией «Увертюра. Врата Сибири». На выставке представлены лучшие практики благоустройства городской среды.
После посещения экспозиции состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между городской Думой Нижнего Новгорода и Тюменской городской Думой. Документ скрепили подписями спикеры Евгений Чинцов и Светлана Иванова. В нем утверждены намерения двух крупных региональных центров России объединить усилия в нормотворческой деятельности и обмене опытом.
«Соглашение охватывает такие направления взаимодействия, как нормотворчество, контроль исполнения принятых решений, наказов избирателей и другие сферы муниципального управления. В наше непростое время укрепление дружеских взаимоотношений между муниципалитетами очень важно. Взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее и помогает в развитии наших городов», — прокомментировал событие Евгений Чинцов.
В свою очередь, Светлана Иванова подчеркнула важность состоявшегося события.
«Я рада, что документ подписан именно в дни, когда наша любимая Тюмень отмечает свое 440-летие. Нижний Новгород — 12-й город, с которым мы официально обмениваемся опытом. Для нас такой формат — дополнительная возможность учиться у коллег и делиться тем, что умеем сами. Вместе с Евгением Александровичем Чинцовым определили первоочередные направления совместной работы. Спасибо Нижнему Новгороду за диалог! Уверена, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным!» — отметила председатель Тюменской городской Думы.
Одним из почетных гостей церемонии стал боевой товарищ Евгения Чинцова Рустам Сайфуллин, Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
«Нижний Новгород ближе, чем кажется. У нас много общего, и наши главные задачи — защита Родины и воспитание будущего нашей страны. Такие встречи и соглашения укрепляют не только межмуниципальные связи, но и наше общее понимание того, что мы вместе решаем задачи государственной важности. Воспитывать молодежь, передавать ей традиции, заботиться о тех, кто встал на защиту Отечества, — это то, что объединяет нас вне зависимости от расстояния», — подчеркнул Рустам Сайфулин.
По мнению всех участников церемонии, новое соглашение стало еще одним шагом в системной работе, направленной на развитие местного самоуправления и повышение качества жизни людей.
Возрастное ограничение: 0+.