Чинцов: взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее и помогает в развитии наших городов

«Нижний Новгород ближе, чем кажется. У нас много общего, и наши главные задачи — защита Родины и воспитание будущего нашей страны. Такие встречи и соглашения укрепляют не только межмуниципальные связи, но и наше общее понимание того, что мы вместе решаем задачи государственной важности. Воспитывать молодежь, передавать ей традиции, заботиться о тех, кто встал на защиту Отечества, — это то, что объединяет нас вне зависимости от расстояния», — подчеркнул Рустам Сайфулин.