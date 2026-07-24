The Economist: Китай перенимает у России военный опыт и технологии

The Economist также утверждает, что Россия за несколько десятилетий накопила информацию об акустических характеристиках американских подводных лодок. Журнал допускает, что Пекин может быть заинтересован как в этих данных, так и в опыте российских военнослужащих, участвовавших в современных боевых действиях.