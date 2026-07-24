The Economist: Китай перенимает у России военный опыт и технологии

Как пишет издание со ссылкой на источники в европейской разведке, китайские военные предположительно проходят в России подготовку по применению беспилотников и ведению боевых действий в городских условиях. Независимого подтверждения этой информации The Economist не приводит.
Кроме того, по неподтвержденным данным, которые приводит журнал, Китай направил военных наблюдателей на территории, находящиеся под контролем России.
По мнению источников The Economist в странах НАТО, сотрудничество Москвы и Пекина может также затрагивать модернизацию китайских систем противовоздушной и противоракетной обороны. По их сведениям Россия может помогать Китаю осваивать технологии строительства малозаметных атомных подводных лодок.
По оценке журнала, новейшие российские подлодки по ряду характеристик превосходят китайские и ближе по уровню к американским, британским и французским. Как отмечает The Economist, Пекин считает подводные лодки критически важными в случае возможного конфликта вокруг Тайваня.
Похоже, Китай уже получил доступ к [российским] технологиям снижения уровня шума, аналогичным тем, что используются в «Акуле».
Косвенным свидетельством углубления военного сотрудничества The Economist называет очередные ежегодные российско-китайские военно-морские учения, начавшиеся 6 июля в районе китайского города Циндао. В маневрах участвовали российские надводные корабли, дизель-электрическая подводная лодка и спасательное судно.
По данным журнала, второй год подряд к учениям привлекались подводные лодки обеих стран. Участие российской дизель-электрической субмарины, как полагает издание, позволяет китайским военным совершенствовать навыки обнаружения и сопровождения подлодок вероятного противника.
The Economist также утверждает, что Россия за несколько десятилетий накопила информацию об акустических характеристиках американских подводных лодок. Журнал допускает, что Пекин может быть заинтересован как в этих данных, так и в опыте российских военнослужащих, участвовавших в современных боевых действиях.
Народно-освободительная армия Китая, по оценке издания, проявляет особый интерес к информации о применении современного западного вооружения, включая американские реактивные системы HIMARS, которые имеются на вооружении Тайваня.
В 2019 году президент России Владимир Путин сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении. В The Economist полагают, что с тех пор сотрудничество двух стран в этой области продолжилось.
В ежегодном докладе Пентагона о военном развитии Китая за 2025 год говорилось, что Россия продолжает предоставлять Пекину передовые технологии и экспертные знания, в том числе в области противоракетной обороны, спутниковой навигации и других стратегических направлений.
По оценке The Economist, сотрудничество с Россией может дать Китаю стратегическое преимущество и изменить обстановку в Азии на десятилетия вперед.