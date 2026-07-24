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Путин оценил Як-130М и лайнер МС-21 на Иркутском авиазаводе

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита на Иркутский авиационный завод осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Президент заявил, что эта машина должна справляться с новыми вызовами, которые возникают прямо сейчас в зоне боевых действий. Также главе государства показали укороченную версию лайнера МС-21.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий, — это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», — назвал глава государства боевые задачи для Як-130М.

Речь идет не только о борьбе с беспилотниками, но и с безэкипажными катерами противника. Таким образом, Як-130М получает функции, выходящие за рамки классической учебной подготовки пилотов.

Кроме того, Путину показали укороченную версию лайнера МС-21 — модель МС-21−210. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту, что дальность полета этой версии, как ожидается, превысит 5 тысяч километров.

«Должна быть больше», — отреагировал Путин.

«Будем работать», — ответил Чемезов.

Генеральный директор Иркутского завода Андрей Сойнов уточнил, что МС-21−210 пока находится на стадии опытно-конструкторских работ. По его словам, госконтракт уже заключен, средства из федерального бюджета выделены. Первый испытательный полет самолета запланирован на 2028 год. На вопрос президента о пассажировместимости Сойнов ответил: «порядка 140».