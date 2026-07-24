Путин оценил Як-130М и лайнер МС-21 на Иркутском авиазаводе

«И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий, — это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», — назвал глава государства боевые задачи для Як-130М.
Речь идет не только о борьбе с беспилотниками, но и с безэкипажными катерами противника. Таким образом, Як-130М получает функции, выходящие за рамки классической учебной подготовки пилотов.
«Должна быть больше», — отреагировал Путин.
«Будем работать», — ответил Чемезов.
Генеральный директор Иркутского завода Андрей Сойнов уточнил, что МС-21−210 пока находится на стадии опытно-конструкторских работ. По его словам, госконтракт уже заключен, средства из федерального бюджета выделены. Первый испытательный полет самолета запланирован на 2028 год. На вопрос президента о пассажировместимости Сойнов ответил: «порядка 140».