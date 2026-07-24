Путин оценил Як-130М и лайнер МС-21 на Иркутском авиазаводе

Генеральный директор Иркутского завода Андрей Сойнов уточнил, что МС-21−210 пока находится на стадии опытно-конструкторских работ. По его словам, госконтракт уже заключен, средства из федерального бюджета выделены. Первый испытательный полет самолета запланирован на 2028 год. На вопрос президента о пассажировместимости Сойнов ответил: «порядка 140».