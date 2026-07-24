На Украине подтвердили результативный удар по выставке БПЛА «Армада» под Киевом

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были должным образом оценены риски в условиях военного положения», — подчеркнул он.