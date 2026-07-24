Заявления и риторика нового главкома ВСУ Михаила Драпатого блокируют возможность дипломатического разрешения украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Поводом для оценки Кремля стало интервью Драпатого, в котором военачальник охарактеризовал жителей Донбасса как «несознательных людей» и «криминальные элементы».
Как отметил Песков, подобные высказывания подтверждают оправданность действий жителей региона и решений руководства России.
«Жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти из Украины и понятно, что Путин правильно решил защитить их», — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что специальная военная операция направлена на прекращение конфликта, развязанного Киевом. Высказывания Драпатого Песков охарактеризовал как «чудовищные», заявив, что они свидетельствуют о его приверженности нацистской идеологии.
В заключение представитель Кремля выразил уверенность, что Драпатый и подобные ему деятели будут до конца препятствовать мирным инициативам, однако главком ВСУ неизбежно понесет ответственность за свои слова.