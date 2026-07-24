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Песков оценил слова нового главкома ВСУ Драпатого о Донбассе

В Кремле отреагировали на интервью главкома ВСУ Драпатого, в котором он охарактеризовал жителей Донбасса как «криминальные элементы». Песков заявил, что подобные высказывания блокируют возможность дипломатического урегулирования. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что военачальник понесет ответственность за свои слова.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заявления и риторика нового главкома ВСУ Михаила Драпатого блокируют возможность дипломатического разрешения украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Поводом для оценки Кремля стало интервью Драпатого, в котором военачальник охарактеризовал жителей Донбасса как «несознательных людей» и «криминальные элементы».

Как отметил Песков, подобные высказывания подтверждают оправданность действий жителей региона и решений руководства России.

«Жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти из Украины и понятно, что Путин правильно решил защитить их», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что специальная военная операция направлена на прекращение конфликта, развязанного Киевом. Высказывания Драпатого Песков охарактеризовал как «чудовищные», заявив, что они свидетельствуют о его приверженности нацистской идеологии.

В заключение представитель Кремля выразил уверенность, что Драпатый и подобные ему деятели будут до конца препятствовать мирным инициативам, однако главком ВСУ неизбежно понесет ответственность за свои слова.

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