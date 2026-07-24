Песков оценил слова нового главкома ВСУ Драпатого о Донбассе

В Кремле отреагировали на интервью главкома ВСУ Драпатого, в котором он охарактеризовал жителей Донбасса как «криминальные элементы». Песков заявил, что подобные высказывания блокируют возможность дипломатического урегулирования. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что военачальник понесет ответственность за свои слова.