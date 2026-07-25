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Кобзев лично передал Путину письма с просьбой поддержки ряда объектов в Иркутской области

Эти вопросы удалось обсудить в ходе посещения столицы Приангарья президентом страны.

Источник: Пресс-служба губернатора Иркутской области

rkutskMedia, 24 июля. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Иркутск глава региона Игорь Кобзев обсудил с ним несколько вопросов, касающихся социально-экономического развития Иркутской области. Он отметил, что региону важна и необходима поддержка федцентра в реализации ряда проектов и программ. Среди них — строительство школы в микрорайоне «Союз» в Иркутске, а также детской поликлиники в поселке Усть-Ордынском.

Кроме того, удалось обсудить две принципиальные темы для Приангарья — это подготовка к отопительному сезону и обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кобзев сообщил, что удалось лично передать соответствующие письма президенту.

Напомним, что в ходе посещения Иркутска глава государства осмотрел цеха отечественного самолета МС-21, где серийно собираются импортозамещенные лайнеры МС-21−310. Сейчас на ИАЗ ведётся сборка 18 серийных импортозамещённых гражданских лайнеров МС-21−310, разной степени готовности.

Также Владимир Путин ознакомился с опытным образцом модернизированного самолёта Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжёлых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море.

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