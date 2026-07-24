WP: однопартийцы устроили травлю вице-президенту США Джей Ди Вэнсу

Критики также намекают, что Вэнс принимает решения, которые не совпадают с позицией президента США Дональда Трампа. В своих нападках они проводят параллели между вице-президентом и бывшим главой государства Бараком Обамой, а также сенатором Берни Сандерсом, уточняет WP.