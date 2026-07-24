WP: однопартийцы устроили травлю вице-президенту США Джей Ди Вэнсу

Противники политика взяли на вооружение слоган «Вэнс — никогда» (Never Vance). Они утверждают, что республиканец «непригоден» для своей должности. Главный пункт обвинения — его стремление заключить мирное соглашение с Ираном.
Критики также намекают, что Вэнс принимает решения, которые не совпадают с позицией президента США Дональда Трампа. В своих нападках они проводят параллели между вице-президентом и бывшим главой государства Бараком Обамой, а также сенатором Берни Сандерсом, уточняет WP.
Ранее появлялась информация, что госсекретарь США Марко Рубио готов уступить дорогу Джей Ди Вэнсу, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.