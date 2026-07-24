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WP: однопартийцы устроили травлю вице-президенту США Джей Ди Вэнсу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался под прицелом критиков из собственной партии. Его союзники заявляют, что волна негатива в интернете — это спланированная кампания, цель которой нанести ущерб его политическому будущему. Об этом пишет Washington Post (WP).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Противники политика взяли на вооружение слоган «Вэнс — никогда» (Never Vance). Они утверждают, что республиканец «непригоден» для своей должности. Главный пункт обвинения — его стремление заключить мирное соглашение с Ираном.

Критики также намекают, что Вэнс принимает решения, которые не совпадают с позицией президента США Дональда Трампа. В своих нападках они проводят параллели между вице-президентом и бывшим главой государства Бараком Обамой, а также сенатором Берни Сандерсом, уточняет WP.

Ранее появлялась информация, что госсекретарь США Марко Рубио готов уступить дорогу Джей Ди Вэнсу, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

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