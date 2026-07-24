Экс-глава Пентагона предложил формулы вступления Украины в НАТО

По его словам, альянс может предпринять «немало шагов» для ускорения процесса. В качестве исторического примера он привел ситуацию времен Холодной войны: Западная Германия состояла в блоке, а Восточная — нет. Эспер допустил, что аналогичный подход применим к Украине — распространить гарантии НАТО только на те территории, которые Киев контролирует.