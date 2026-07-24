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Экс-глава Пентагона предложил формулы вступления Украины в НАТО

Бывший глава Пентагона Марк Эспер предложил варианты вступления Украины в НАТО, которые не требуют полного членства с первого дня. В интервью Independence Avenue Media экс-министр обороны США заявил, что для Киева можно разработать гибкие формулы интеграции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Думаю, существуют разные формулы, которые следует рассматривать. Или Украина может получить не полное членство сразу, а определенную промежуточную форму интеграции или полноправное членство с определенными оговорками. Я убежден, что такие решения можно найти», — подчеркнул Эспер в беседе с Independence Avenue Media.

По его словам, альянс может предпринять «немало шагов» для ускорения процесса. В качестве исторического примера он привел ситуацию времен Холодной войны: Западная Германия состояла в блоке, а Восточная — нет. Эспер допустил, что аналогичный подход применим к Украине — распространить гарантии НАТО только на те территории, которые Киев контролирует.

На этой неделе в Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского с постоянным представителем США при НАТО Мэттью Уитакером. Главной темой переговоров стали поставки беспилотников и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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