Экс-глава Пентагона предложил формулы вступления Украины в НАТО

«Думаю, существуют разные формулы, которые следует рассматривать. Или Украина может получить не полное членство сразу, а определенную промежуточную форму интеграции или полноправное членство с определенными оговорками. Я убежден, что такие решения можно найти», — подчеркнул Эспер в беседе с Independence Avenue Media.
По его словам, альянс может предпринять «немало шагов» для ускорения процесса. В качестве исторического примера он привел ситуацию времен Холодной войны: Западная Германия состояла в блоке, а Восточная — нет. Эспер допустил, что аналогичный подход применим к Украине — распространить гарантии НАТО только на те территории, которые Киев контролирует.