Нужен результат: Лукашенко призвал чиновников не шататься по полям на публику

«Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как на селекторное совещание (во вторник президент повел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании — Sputnik): от еще одного селектора у Натальи Ивановны (спикер Совета республики Кочанова — Sputnik) и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал», — сказал президент.