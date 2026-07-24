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Нужен результат: Лукашенко призвал чиновников не шататься по полям на публику

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников не работать на публику, проводя селекторные совещания, которые показывают по телевизору, а искать другие методы работы, к примеру, после критических замечаний «поехать к людям и поговорить».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Об этом глава государства заявил, подводя итоги совещания, посвященного работе ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами.

«Никаких отговорок быть не должно. Главное на сегодняшнем совещании, чтобы вы услышали меня и отреагировали не так, как на селекторное совещание (во вторник президент повел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании — Sputnik): от еще одного селектора у Натальи Ивановны (спикер Совета республики Кочанова — Sputnik) и заканчивая какими-то шатаниями по полям министров. Я вас не к этому призывал», — сказал президент.

Он подчеркнул, что всегда призывает чиновников во время уборочной и посевной не сидеть в кабинетах, а проверить, как идут сельхозработы непосредственно на полях, в хозяйствах.

«Ну, может, это и не министра дело, хотя и на поле иногда надо посмотреть. (…) Просто в кабинетах не надо сидеть, поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому», — сказал глава государства.

По словам президента, он и без телевизионного эфира знает, чем занимаются чиновники после его поручений.

«Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается», — сказал Лукашенко.

Он также призвал чиновников не давать пустых обещаний.

«И еще. Не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет», — резюмировал глава государства.

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