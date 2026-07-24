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«Бестолковый и рассеянный документ»: политолог о новом пакете антироссийских санкций

21-й пакет европейских санкций — яркий пример того, что бывает, когда неэффективный инструмент используют в условиях ограниченной политической воли. Об этом пишет доцент Финансового университета Иван Пятибратов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Под удар попали почти 100 банков и финансовых структур, еще 33 российских финансовых учреждения лишаются возможности проводить операции. В нефтяном секторе ограничения затронули 18 организаций в нефтяном секторе и пять нефтетрейдеров. Кроме того, санкции наложены на 56 лиц и компаний, связанных с производством беспилотников, а также на 41 танкер.

По мнению Пятибратова, реального эффекта эти санкции иметь не будут. Эксперт считает, что новый 21-й пакет выглядит весьма буднично и неперспективно.

Политолог также обращает внимание, что по ряду позиций страны ЕС не смогли прийти к общему знаменателю. По нескольким вопросам согласовать общую позицию странам-членам Евросоюза так и не удалось.

В санкционном пакете нет запрета на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ. Не смогли договориться. Короче говоря, бестолковый, рассеянный документ, принятый потому, что его принятия требовал парад.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с Новостями Mail заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза похож на очередную «бумажную угрозу». Если рассматривать его в череде прежних решений, он выглядит как топтание на месте, а не движение вперед, считает эксперт.

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