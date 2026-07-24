«Бестолковый и рассеянный документ»: политолог о новом пакете антироссийских санкций

Под удар попали почти 100 банков и финансовых структур, еще 33 российских финансовых учреждения лишаются возможности проводить операции. В нефтяном секторе ограничения затронули 18 организаций в нефтяном секторе и пять нефтетрейдеров. Кроме того, санкции наложены на 56 лиц и компаний, связанных с производством беспилотников, а также на 41 танкер.
По мнению Пятибратова, реального эффекта эти санкции иметь не будут. Эксперт считает, что новый 21-й пакет выглядит весьма буднично и неперспективно.
В санкционном пакете нет запрета на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ. Не смогли договориться. Короче говоря, бестолковый, рассеянный документ, принятый потому, что его принятия требовал парад.
Ранее профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с Новостями Mail заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза похож на очередную «бумажную угрозу». Если рассматривать его в череде прежних решений, он выглядит как топтание на месте, а не движение вперед, считает эксперт.