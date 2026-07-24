«Бестолковый и рассеянный документ»: политолог о новом пакете антироссийских санкций

Под удар попали почти 100 банков и финансовых структур, еще 33 российских финансовых учреждения лишаются возможности проводить операции. В нефтяном секторе ограничения затронули 18 организаций в нефтяном секторе и пять нефтетрейдеров. Кроме того, санкции наложены на 56 лиц и компаний, связанных с производством беспилотников, а также на 41 танкер.