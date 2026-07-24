СМИ: ОАЭ завершают строительство секретной военной базы в Сомалиленде

В 2017 году ОАЭ подписали оборонное соглашение с Сомалилендом (самопровозглашенной республикой Сомали на северо-западе страны), которое предусматривает использование аэропорта Берберы в военных целях. В начале июля французская газета Le Monde сообщила, что ОАЭ тайно строят военную базу в аэропорту. В дальнейшем база будет использоваться ОАЭ, США и Израилем.
Издание отмечало, что строительные работы примерно в семи километрах к западу от Берберы ускорились. Это совпало с признанием Израилем независимости Сомалиленда 26 декабря 2025 года.
На снимках, которые оказались в распоряжении французской газеты, были видны масштабные земляные работы как минимум в трех местах к югу от взлетно-посадочной полосы аэропорта Берберы, а также 18 траншей, предположительно, для складов боеприпасов или топливных баков.
Кроме того, издание указало, что взлетно-посадочная полоса была отремонтирована, были построены военные ангары, а неподалеку появился военно-морской причал, способный принимать военные корабли и авианосцы.
OSINT-канал Rich Tedd проанализировал свежие спутниковые снимки с высоким разрешением и пришел к выводу, что к концу июля были возведены новые пункты размещения ЗРК, радары, военные ангары для БПЛА/самолетов и множество подземных бункеров, вероятно, для хранения оружия и боеприпасов.
Канал обнаружил на снимках четыре объекта противовоздушной обороны, предположительно радара или ЗРК. На одной из позиций видна радарная система, и подготовлены еще две позиции для размещения радаров наблюдения или наземных станций управления БПЛА (GCS).
Одна из недавно построенных площадок для размещения ЗРК имеет шесть огражденных позиций, соединенных внутренней дорогой. На северной позиции, по данным канала, расположена компактная прямоугольная антенна радара, в то время как остальные, вероятно, предназначены для пусковых установок ЗРК и транспортных средств поддержки.
На главном перроне аэропорта ведется масштабное расширение. Два старых ангара снесены и заменены двумя новыми, более просторными ангарами для БПЛА/самолетов. Третий ангар ремонтируется. Добавлен новый склад и новые заграждения.
При рассмотрении снимков канал обнаружил десятки грузовых контейнеров. Он утверждает, что с 2025 года был значительно расширен склад на территории соседнего военного комплекса, где теперь находится более 100 контейнеров, в которых, вероятно, хранятся боеприпасы, БПЛА и сопутствующее оборудование.
Главный военный комплекс тоже модернизируется. Сейчас ведется строительство нового большого подземного сооружения, а вокруг 10 существующих бункеров возведены взрывозащитные сооружения. На объекте видно множество строительной техники и технических средств передвижения.
Кроме того, было построено новое хранилище оружия и боеприпасов с 14 полузаглубленными сооружениями. Второе хранилище на севере было возведено в конце 2023 года. Однако, судя по снимкам, с тех пор оно было значительно расширено: канал насчитал 20 обвалованных отсеков для контейнеров и три склада большего размера — их вместимость выросла почти в два раза.
По периметру аэродрома появилось более 10 новых наблюдательных пунктов. Каждый из них представляет собой укрытие в виде контейнера, защищенное барьерами.