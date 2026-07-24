СМИ: ОАЭ завершают строительство секретной военной базы в Сомалиленде

Кроме того, было построено новое хранилище оружия и боеприпасов с 14 полузаглубленными сооружениями. Второе хранилище на севере было возведено в конце 2023 года. Однако, судя по снимкам, с тех пор оно было значительно расширено: канал насчитал 20 обвалованных отсеков для контейнеров и три склада большего размера — их вместимость выросла почти в два раза.