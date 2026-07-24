Список КПРФ на выборах в Заксобрание возглавил Максим Буланов

Есть в списках и кандидат по фамилии Ган, однако, как сообщалось ранее, это не депутат Заксобрания седьмого созыва Евгений Ган. Ган Денис Арнуевич, согласно представленной в списке информации, родился в Караганде в 1984 году, проживает в посёлке Голубево Гурьевского округа и является членом партии КПРФ.