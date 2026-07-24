Reuters: ядерная сделка США с Саудовской Аравией зависит от присоединения страны к «Соглашениям Авраама»

Reuters напоминает, что ОАЭ и Бахрейн подписали «Соглашения Авраама» во время первого президентского срока Трампа в 2020 году, нарушив давнее табу и став первыми арабскими государствами, признавшими Израиль за четверть века. Их примеру последовали Марокко и Судан.
Израиль приветствовал это условие. «Присоединение Саудовской Аравии к “Соглашениям Авраама” станет историческим шагом на пути к миру на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, в четверг подтвердила, что Трамп неоднократно говорил союзникам по Персидскому заливу и арабским странам о привязке сделки к «Соглашениям Авраама» и что, если Саудовская Аравия не присоединится к ним, сделка будет аннулирована.
Мы продолжим переговоры с нашими саудовскими коллегами, чтобы завершить сделку, и надеемся, что они очень скоро присоединятся к «Соглашениям Авраама».
В среду США и Саудовская Аравия объявили о заключении соглашения, позволяющего Эр-Рияду строить ядерные реакторы по американским технологиям без внезапных инспекций ООН, которых Вашингтон потребовал от Ирана.
По данным Reuters, сделка позволит Саудовской Аравии обогащать уран и перерабатывать ядерные отходы, которые являются потенциальными источниками получения ядерного оружия.
У конгресса США будет 90 сессионных дней, чтобы рассмотреть сделку, прежде чем она вступит в силу. Также будет проведено двухлетнее технико-экономическое обоснование части соглашения, касающейся обогащения урана.