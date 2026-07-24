Reuters: ядерная сделка США с Саудовской Аравией зависит от присоединения страны к «Соглашениям Авраама»

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, в четверг подтвердила, что Трамп неоднократно говорил союзникам по Персидскому заливу и арабским странам о привязке сделки к «Соглашениям Авраама» и что, если Саудовская Аравия не присоединится к ним, сделка будет аннулирована.