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Reuters: ядерная сделка США с Саудовской Аравией зависит от присоединения страны к «Соглашениям Авраама»

Президент США Дональд Трамп в четверг обусловил соглашение о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере с Саудовской Аравией нормализацией отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом, от чего королевство до сих пор отказывалось.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters напоминает, что ОАЭ и Бахрейн подписали «Соглашения Авраама» во время первого президентского срока Трампа в 2020 году, нарушив давнее табу и став первыми арабскими государствами, признавшими Израиль за четверть века. Их примеру последовали Марокко и Судан.

В четверг Трамп подчеркнул, что сделка с Саудовской Аравией вступит в силу только в том случае, если Эр-Рияд присоединится к «Соглашениям Авраама», заключенным при посредничестве США.

Израиль приветствовал это условие. «Присоединение Саудовской Аравии к “Соглашениям Авраама” станет историческим шагом на пути к миру на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Reuters отмечает, что Эр-Рияд долгое время отвергал присоединение к соглашениям, которые не предусматривают создания Государства Палестина.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, в четверг подтвердила, что Трамп неоднократно говорил союзникам по Персидскому заливу и арабским странам о привязке сделки к «Соглашениям Авраама» и что, если Саудовская Аравия не присоединится к ним, сделка будет аннулирована.

Мы продолжим переговоры с нашими саудовскими коллегами, чтобы завершить сделку, и надеемся, что они очень скоро присоединятся к «Соглашениям Авраама».

Кэролайн Левитт
пресс-секретарь Белого дома

В среду США и Саудовская Аравия объявили о заключении соглашения, позволяющего Эр-Рияду строить ядерные реакторы по американским технологиям без внезапных инспекций ООН, которых Вашингтон потребовал от Ирана.

По данным Reuters, сделка позволит Саудовской Аравии обогащать уран и перерабатывать ядерные отходы, которые являются потенциальными источниками получения ядерного оружия.

Агентство подчеркивает, что ОАЭ, подписывая с США аналогичную сделку в 2009 году, согласились отказаться от обоих видов деятельности.

У конгресса США будет 90 сессионных дней, чтобы рассмотреть сделку, прежде чем она вступит в силу. Также будет проведено двухлетнее технико-экономическое обоснование части соглашения, касающейся обогащения урана.

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