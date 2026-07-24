Польша изучает информацию из Минска о готовящемся теракте, заявил Сикорский

В четверг МИД Белоруссии сообщил о передаче польской стороне информации о подготовке теракта на территории республики.
«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем», — сказал Сикорский журналистам.
По данным МИД Белоруссии, Польше сообщили, что теракт готовится пребывающим в республике лицом, осужденным в Белоруссии по целому ряду статей уголовного кодекса. Его недавно лишили польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране. Дополнительные сведения при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия.