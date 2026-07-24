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RTVI: хуситы гарантировали безопасность российских судов в Красном море

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что военная активность хуситов не угрожает гражданским и военным кораблям России и Китая. Представитель движения подчеркнул, что удары сконцентрированы только на объектах Саудовской Аравии, а РФ и КНР считаются дружественными государствами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военная активность йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в акватории Красного моря не угрожает гражданским и военным кораблям России и Китая. Об этом заявил член политического бюро движения Мухаммад аль-Бухейти в интервью RTVI.

По словам представителя хуситов, «Ансар Аллах» расценивает РФ и КНР как дружественные государства и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений. В связи с этим судоходству этих стран в регионе ничего не угрожает. Аль-Бухейти подчеркнул, что в рамках текущей эскалации удары движения сконцентрированы исключительно на объектах Саудовской Аравии.

При этом представитель движения отметил, что соглашение о прекращении огня с США, заключенное при посредничестве Омана, может быть аннулировано. Это произойдет в случае, если Вашингтон решит напрямую вмешаться в конфликт на стороне Эр-Рияда.

Напомним, хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля.

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