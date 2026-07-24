RTVI: хуситы гарантировали безопасность российских судов в Красном море

Военная активность йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в акватории Красного моря не угрожает гражданским и военным кораблям России и Китая. Об этом заявил член политического бюро движения Мухаммад аль-Бухейти в интервью RTVI.
По словам представителя хуситов, «Ансар Аллах» расценивает РФ и КНР как дружественные государства и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений. В связи с этим судоходству этих стран в регионе ничего не угрожает. Аль-Бухейти подчеркнул, что в рамках текущей эскалации удары движения сконцентрированы исключительно на объектах Саудовской Аравии.
При этом представитель движения отметил, что соглашение о прекращении огня с США, заключенное при посредничестве Омана, может быть аннулировано. Это произойдет в случае, если Вашингтон решит напрямую вмешаться в конфликт на стороне Эр-Рияда.
Напомним, хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля.