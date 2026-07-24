Захарова предложила Маску отключить Starlink после его заявлений об СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска о нереалистичности требований к Москве вывести войска. В качестве ответного шага дипломат предложила бизнесмену прекратить работу системы спутниковой связи Starlink в зоне конфликта.
Ранее Маск в интервью журналу The Economist раскритиковал дипломатов, призывающих Россию отозвать военные подразделения, подчеркнув, что Москва не пойдет на такой шаг, а подобные требования не учитывают реальное положение дел на передовой.
«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Спутниковая система Starlink играет ключевую роль в обеспечение связи для украинских военных. Ранее сам Маск характеризовал ее как «костяк украинской армии», указывая, что отключение сервиса приведет к обрушению фронта. К началу прошлого года в распоряжении ВСУ находилось свыше 50 тысяч терминалов системы.