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Захарова предложила Маску отключить Starlink после его заявлений об СВО

Захарова ответила на заявление Маска о нереалистичности вывода войск, предложив прекратить работу Starlink в зоне конфликта. Дипломат развила мысль бизнесмена, который ранее называл систему «костяком украинской армии». По данным на начало прошлого года, ВСУ использовали более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска о нереалистичности требований к Москве вывести войска. В качестве ответного шага дипломат предложила бизнесмену прекратить работу системы спутниковой связи Starlink в зоне конфликта.

Ранее Маск в интервью журналу The Economist раскритиковал дипломатов, призывающих Россию отозвать военные подразделения, подчеркнув, что Москва не пойдет на такой шаг, а подобные требования не учитывают реальное положение дел на передовой.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Спутниковая система Starlink играет ключевую роль в обеспечение связи для украинских военных. Ранее сам Маск характеризовал ее как «костяк украинской армии», указывая, что отключение сервиса приведет к обрушению фронта. К началу прошлого года в распоряжении ВСУ находилось свыше 50 тысяч терминалов системы.

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