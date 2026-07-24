Евросоюз придумал механизм продажи российской нефти

Евросоюз ввел ограничения против трех нефтеперерабатывающих заводов в России и одного в Белоруссии. Также ЕС запретил транзакции с грузинским НПЗ, который подозревают в торговле российской нефтью, и ввел санкции против пяти нефтетрейдеров, нарушавших запрет на ее покупку.