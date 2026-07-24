Партия «Яблоко»: суд назначил Антону Гендриксону 10 суток административного ареста

«Поздно вечером 23 июля Ленинградский районный суд Калининграда признал Антона Гендриксона виновным по ст. 20.3 КоАП РФ (“демонстрация экстремистской символики”) и назначил ему 10 суток административного ареста. По словам адвоката Романа Морозова, поводом стало распространение логотипов Facebook и Instagram без указания на то, что они принадлежат признанной в России экстремистской и запрещённой компании Meta. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток», — говорится на сайте.