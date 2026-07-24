Прокуратура ФРГ считает, что заказчиком диверсии на «Северных потоках» была Украина

Кузнецова арестовали в августе 2025 года. The Wall Street Journal писала, что он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и руководил группой, которая проводила диверсию. В частности, по данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб. В октябре суд в Италии постановил выдать Кузнецова Германии.