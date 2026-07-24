Польша отреагировала на информацию о подготовке теракта против детей, переданную Беларусью

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что Польша отреагировала на информацию о возможном теракте против детей, данные о которой передал официальный Минск. Об этом пишет БелТА.
Как мы сообщали, 23 июля информация о подготовке возможного теракта на польской территории, поступившая в МИД по линии правоохранительных органов, была передана Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне. Говорилось, что террористический акт против несовершеннолетних детей проживающей в Польше активистки, у которой есть белорусское гражданство, готовило лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей.
По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Варанкова, «польская сторона с должным вниманием отнеслась к полученной информации». Минск при этом уверен, «что компетентные органы Польши незамедлительно примут исчерпывающие меры по предотвращению трагедии», и готов оказать то содействие, которое необходимо.
«Подчеркиваем, что вопросы сотрудничества в сфере борьбы с террором должны быть полностью очищены от политизации», — заявил Варанков, напомнив, что вопреки различиям взглядов Минска и Варшавы на ряд вопросов Беларусь незыблема в принципах добрососедства.
Также официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнил:
«Спасение человеческих жизней, а тем более защита детей для белорусской стороны всегда стоит выше любых политических разногласий. К тому же мы прекрасно понимаем, что в случае реализации такого сценария Запад и так называемые беглые сообщества предсказуемо обвинили бы белорусские власти».
Позже, 24 июля, появились новые подробности об осужденном в Беларуси по ряду статей человеке, готовящем теракт против детей в Польше, и семье, выбранной в качестве жертвы. А глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил о проверке предупреждения Минска о возможном теракте против детей.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что читает критические замечания от белорусов.