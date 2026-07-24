Глава МИД Польши заявил о проверке предупреждения Беларуси о возможном теракте против детей

Как мы сообщали, 23 июля информация о подготовке возможного теракта на польской территории, поступившая в МИД по линии правоохранительных органов, была передана Временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанне. Говорилось, что террористический акт против несовершеннолетних детей проживающей в Польше активистки, у которой есть белорусское гражданство, готовило лицо, осужденное в Беларуси по целому ряду статей. Позже, 24 июля, появились новые подробности об осужденном в Беларуси по ряду статей человеке, готовящем теракт против детей в Польше, и семье, выбранной в качестве жертвы.