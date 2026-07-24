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Трамп убежден, что Китай и Россия не оказывают Ирану военной помощи

Китай и Россия не оказывают Ирану военную поддержку, считает президент США Дональд Трамп.

Источник: РБК

Китай и Россия не оказывают Ирану военную поддержку, считает президент США Дональд Трамп.

По его словам, глава КНР Си Цзиньпин в ходе личной встречи в Пекине заявил, что ни при каких обстоятельствах не передаст и не продаст оружие Ирану — то же касается и китайских компаний.

Кроме того Трамп заявляет, что президент России Владимир Путин сказал ему, что не будет продавать оружие Ирану, несмотря на украинский конфликт. «Он понимает, что я не продаю оружие Украине, но продаю его странам НАТО. Они платят полную цену, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», — добавил глава Белого дома.

«Таким образом, две крупные страны, о которых люди часто говорят как об Иране, на мой взгляд, не участвуют в этом. Если бы они это делали, это было бы очень плохо для них», — написал он на своей странице в TruthSocial.

Накануне, 23 июля, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская разведка проверяет возможную причастность России к ударам иранских БПЛА по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Специалисты выясняют, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения или технологии, повысившие точность ударов.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия поставляла в Иран продукцию военного назначения в соответствии с договором о военно-техническом сотрудничестве, однако не согласна с обвинениями в помощи Тегерану разведданными.

Материал дополняется.

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