Вскрытие сообщника Эпштейна не выявило следов насильственной смерти

«Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью», — говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит радиостанция Franceinfo.
При этом в ходе вскрытия были обнаружены признаки ухудшения здоровья, а также следы ранее перенесённого инфаркта, который мог повысить риск внезапной смерти. Следствие назначило дополнительную токсикологическую экспертизу. Расследование для установления точной причины смерти мужчины продолжается.
Напомним, тело 69-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме. Погибшего неоднократно подозревали в поиске девушек для миллиардера. Сиад построил карьеру в индустрии моды как успешный «скаут». По данным следствия, его сотрудничество с Эпштейном длилось с конца 2000-х до 2017 года. Агент признавал, что организовывал встречи финансиста с моделями, однако настаивал на исключительно деловом характере контактов и отрицал осведомлённость о частной жизни заказчика.
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