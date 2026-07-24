Вскрытие сообщника Эпштейна не выявило следов насильственной смерти

Напомним, тело 69-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме. Погибшего неоднократно подозревали в поиске девушек для миллиардера. Сиад построил карьеру в индустрии моды как успешный «скаут». По данным следствия, его сотрудничество с Эпштейном длилось с конца 2000-х до 2017 года. Агент признавал, что организовывал встречи финансиста с моделями, однако настаивал на исключительно деловом характере контактов и отрицал осведомлённость о частной жизни заказчика.