Самолет Як-130М получил «уши и глаза» для борьбы с беспилотниками

«Сам по себе самолет на малых скоростях имеет очень хорошую управляемость. И мы предусмотрели в новой версии, что можем подвешивать четыре пушечные установки на точки подвески. И с наличием прицельных систем это даст возможность эффективно бороться с беспилотниками», — пояснил Гуськов.