Самолет Як-130М получил «уши и глаза» для борьбы с беспилотниками

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М способен эффективно противостоять дронам благодаря отличной управляемости на малых скоростях и новым прицельным системам. Об этом в разговоре с ИС «Вести» рассказал летчик-испытатель Александр Гуськов.
По его словам, на точки подвески можно установить сразу четыре пушечные установки.
«Сам по себе самолет на малых скоростях имеет очень хорошую управляемость. И мы предусмотрели в новой версии, что можем подвешивать четыре пушечные установки на точки подвески. И с наличием прицельных систем это даст возможность эффективно бороться с беспилотниками», — пояснил Гуськов.
Летчик подчеркнул, что Як-130М теперь способен самостоятельно обнаруживать и поражать цели без сопровождения тяжелых истребителей.
«Он теперь имеет и “уши”, и “глаза”», — добавил он, имея в виду новое бортовое оборудование.
Значительно расширилась и номенклатура вооружения — машина получила управляемое оружие для работы как по земле, так и по воздуху. Кроме того, самолет сможет нести барражирующие боеприпасы.
«Самолет сейчас будет соответствовать всем последним требованиям, которые наша жизнь на сегодняшний день нам предъявляет», — отметил летчик-испытатель.
Среди других преимуществ Як-130М Гуськов назвал низкую стоимость эксплуатации и автономность. Благодаря вспомогательной силовой и кислорододобывающей установкам машина способна садиться на любом аэродроме и самостоятельно обеспечивать себя энергией. Кабина пилота при этом сохранила преемственность с базовой версией Як-130 — все органы управления остались на привычных местах, чтобы летчики могли пересаживаться на новую машину «практически безболезненно».
Ранее учебно-боевой самолет Як-130М продемонстрировали президенту России Владимиру Путину, который посетил Иркутский авиационный завод. Ему также доложили, что Як-130М впервые поднялся в воздух 25 июня и на сегодняшний день выполнил уже девять полетов.
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