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Вучич: Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток

Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на восток, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его словам, эту правду все знают.

Источник: AP 2024

«Джордж Буш — старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — сказал сербский лидер.

Он отметил, что после этого «несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад».

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