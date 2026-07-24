Вучич: Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток

«Джордж Буш — старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают», — сказал сербский лидер.