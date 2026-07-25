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Румынская дипмиссия покинула здание на Гороховой улице в Петербурге

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Сотрудники дипломатического представительства покинули здание на Гороховой улице и вывезли имущество.

Как сообщает ТАСС, с фасада здания уже демонтировали государственный флаг Румынии, флаг Европейского союза и вывеску дипломатического учреждения. При этом перед входом пока остаются парковочные ограждения с надписью «Генеральное консульство Румынии».

Закрытие дипмиссии стало ответной мерой российской стороны. Соответствующее решение было принято в июне после действий властей Румынии.

Тогда Министерство иностранных дел России объявило генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что этот шаг последовал после того, как Бухарест отозвал согласие на работу Генерального консульства России в Констанце и также объявил его руководителя персоной нон грата.

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