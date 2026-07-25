Румынская дипмиссия покинула здание на Гороховой улице в Петербурге

Тогда Министерство иностранных дел России объявило генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что этот шаг последовал после того, как Бухарест отозвал согласие на работу Генерального консульства России в Констанце и также объявил его руководителя персоной нон грата.