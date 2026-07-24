В Иране пообещали убивать бойца США за каждого погибшего соотечественника

«Правило, эффективность которого мы уже доказали врагу на практике, с этого момента считаем окончательным и официальным уравнением поля боя: за каждого убитого гордого гражданина Исламского Ирана один американский военнослужащий будет отправлен к праотцам. Мы приготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», — заявил Абдоллахи.
Военный конфликт между США и Ираном начался в феврале 2026 года. Уже в июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование ВС США ежедневно сообщает о новых волнах ударов по территории Ирана. По заявлению CENTCOM, их целью является военная инфраструктура, объекты Корпуса стражей исламской революции и обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.
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